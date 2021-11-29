Джакарта, 29 ноября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в индонезийской провинции Южная Суматра, сообщает Detik.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Эпицентр землетрясения находился на суше в 54 км от округа Муси Баньюасин.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 29 ноября 2021 года в 16:07 по западно-индонезийскому времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.