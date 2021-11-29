В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Джакарта, 29 ноября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в индонезийской провинции Южная Суматра, сообщает Detik.
UCL Mathematical & Physical Sciences
Землетрясение в Индонезии
Эпицентр землетрясения находился на суше в 54 км от округа Муси Баньюасин.
По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 29 ноября 2021 года в 16:07 по западно-индонезийскому времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.