29 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о допуске иностранных войск на территорию Украины в 2022 году.

Мирослава Романенко, , 17:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о допуске иностранных войск на территорию Украины в 2022 году. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 29 ноября сообщается на сайте парламента.

На старт! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook, а также в телеграм-каналах VESTI, «Новое Издание» и «Украина Сейчас». Многим инициатива украинского президента не понравилась, так как, по мнению комментирующих, это является сдачей интересов страны.

«Так кто нападает на Украину?.. НАТО или Россия? Добровольная сдача территорий натовским войскам получается», — считает Ирина.

«Логично. Украина уже не государство, а территория, которую содержит МВФ. Здесь будет то, что… скажут. Главное, что в это время чубатые патриоты молчат. Гиднисть (достоинство. — М. Р.) не пострадала?» — поинтересовался «Kіевлянинъ».

"Думает, что иностранные войска его спасут от переворота?» — иронизирует Влад В.

«Абсолютная сдача наших интересов как страны…» — считает Solitaires.

«Прямо новость. Каждый год такое происходит для учений с участием иностранных военных. Процедура такая, по закону… [Зачем] с этого бурю в стакане делать?» — спросил John Doe.

Учения Sea Breeze — 2021 Armyinform.com.ua

«Ну они его потом и вывезут с Украины на Запад, и он потом станет из-за бугра страной «управлять», — добавил Сергей.

«Постепенная мягкая оккупация страны идет по плану», — написал Николай Д.

«Можно сразу и другие правительства сюда перебросить для учения в управлении государством…» — с сарказмом отметил Александр.

«Если вдруг что-то и начнется, то они будут давать военную поддержку, так как им на фиг РФ у границы не нужна», — возразил Олежик.

«Да не нужны вы России. Кто будет ваших пенсионеров кормить и долги за вас МВФ выплачивать?» — ответил Олежику Денис Д.

«Почему если учения, то обязательно на нашей территории? Пусть у других собираются…» — посетовала «Просто Чайка».

«Да, давайте превратим Украину в плацдарм и в последующем — в поле боя, а то проблем не хватает стране», — пишет Yegor.

«Афган ничему не научил?» — поинтересовалась Виктория О.

«Он, вообще, конституцию открывал?» — недоумевает Ирина Б.

«Он, вообще-то, юрфак закончил… Должен был читать», — ответила Галина О.

«А потом пускает сопли, что российские войска возле наших границ… и «Путин ось-ось нападэ (вот-вот нападет. — М. Р.)», — добавил Юрий Р.

Армия России Mil.ru

«Украина провоцирует вместе с Америкой и Британией РФ. Путин не глупый человек и знает, чем это может закончиться. Естественно, будет держать все на контроле и будет подтягивать войска. А Зе сдал страну окончательно. Скоро Британия будет управлять Украиной, а мы будем их рабами», — написала Наталья Д.

«А вы, неуважаемый президент, спросили нас, граждан Украины, хотим ли мы, чтобы чужие сапоги топтали нашу землю, а в итоге Украина превратилась в территорию для ответного удара российских ракет…» — отметил Валерий Р.

«Войны хочет. А люди хотят мира», — подытожила Людмила Б.

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