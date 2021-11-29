Кострома, 29 ноября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Проблему с асфальтом на мосту через реку Волгу в Костроме надеются решить в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации города.

Наталья Диева Единственный мост через Волгу в Костроме

Напомним, проблемы с состоянием покрытия на переправе возникли сразу после её капитального ремонта, завершившегося в 2018 году. Приведением моста в порядок за 697 млн рублей занималась компания ООО «ММС» из Москвы.

Сначала асфальт «пошёл волной» в местах деформационных швов из-за больших нагрузок, затем на нём появились ямы и выбоины. Вскоре после сдачи костромского объекта подрядчик был признан банкротом и перестал устранять дефекты в рамках гарантийных обязательств. Заниматься «латанием дыр» пришлось мэрии.

Чиновники надеются, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» федерация выделит городу дополнительные средства. Обычно так происходит каждый отчётный период. Так, в 2020 году город намеревался отремонтировать в рамках БКАД 13 километров дорог, но повторный транш позволил увеличить объёмы до 20 километров. В случае, если это произойдёт, на мосту заменят верхний слой асфальта и поврежденные элементы ограждений. Провести все работы планируется до конца 2022 года.