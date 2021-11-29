София, 29 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В Русском доме в столице Болгарии Софии состоялся XXI ежегодный слет российских соотечественников, в рамках которого были вручены почетные знаки отличия «Соотечественник года-2021», а также символические премии и подарки. Об этом 29 ноября сообщило Радио Болгария.

Флаги России и Болгарии

По традиции соответствующих премий и наград удостаиваются граждане Российской Федерации и этнические россияне, проживающие в Болгарии, за укрепление связей между Москвой и Софией, популяризацию русской культуры и русского языка, а также правозащитную деятельность. Кроме того, специальные награды предусмотрены для граждан Республики Болгария за содействие работы жителей РФ в Болгарии.

Согласно официальной информации, в нынешнем году звание «Соотечественник — 2021» получили председатель Русского клуба г. Пловдива Ольга Атанасова, глава клуба «Русь» (г. Бургас) и представитель Молодежной организации россиян Болгарии Александра Стефанова (г. Русе).

Специальными дипломами отмечены председатель Русского клуба г. Перник Любовь Сосновская и руководитель клуба соотечественников «Надежда» Ольга Господинова. Награды Россотрудничества вручены худруку Русского камерного театра Юлии Дихановой и главе благотворительного фонда памяти митрополита Видинского Дометиана Юлия Таран.

Награды лауреатам вручила посол России в Республике Болгария Элеонора Митрофанова.