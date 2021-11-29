Липецк, 29 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В Липецке 29 ноября на перрон автовокзала въехал грузовой автомобиль, принадлежащий Липецким автобусным линиям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, погибла женщина, стоявшая на перроне. Её личность сейчас устанавливают.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Два человека с травмами госпитализированы. Оба они были пассажирами и в момент ДТП находились в автомобиле с водителем. Водитель тоже госпитализирован, его состояние сейчас уточняется. По предварительной версии стало плохо за рулем. Это подтвердили пассажиры.

Проверка установила, что все требования безопасности на автовокзале соблюдены. Транспортное средство перед выходом на линию прошло обязательный технический осмотр, машина была исправна. Водитель перед началом смены прошёл медицинское обследование.