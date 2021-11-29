Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Ведущий эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова прогнозирует поток туристов в Петербурге в период предстоящих новогодних каникул.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в Петербурге (архивное фото)

«Санкт-Петербург традиционно является востребованным новогодним направлением. Прежде всего за счет своей обширной культурной программы. Кроме того, соотечественники могут выбрать Северную столицу как прекрасную альтернативу Европе, которая, к сожалению, продолжает оставаться для нас закрытой», — отметила Марина Морозова, слова которой 29 ноября приводит пресс-служба института.

При этом эксперт считает, что Петербург может стать еще более привлекательным для туристов, если в городе снизится статистика новых заражений COVID-19 и будут соблюдаться все ограничительные меры и предписания.

Морозова не отрицает возможности ужесточения ограничений в Петербурге, связывая это прежде всего с ростом заболеваемости коронавирусом. Эксперт заявила, что это может отпугнуть потенциальных туристов и сократить возможные доходы за новогодние выходные.