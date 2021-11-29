Москва, , 15:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский как политик уже обречен. Об этом 29 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Зеленский уже не сможет восстановить ни своего прежнего влияния внутри Украины, ни народной поддержки. Закат его карьеры уже стал неизбежным, но России не нужно подталкивать президента Украины к падению — это произойдет естественным путем.

«Падение Зеленского с политического олимпа — процесс которые не остановить. Надо ли ним подталкивать Зеленского в спину? Думаю, что нет. Та грызня, которая сейчас происходит в Киеве показывает, что пауки в банке жрут друг друга. Пусть сожрут до конца, мы просто будем спокойно сидеть на горе, руководствуясь известной китайской мудростью, и ждать, когда по волнам реки проплывёт бездыханный политический труп Зеленского», — сказал Коротченко.

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