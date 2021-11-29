Анкара, , 15:28 — REGNUM Турция выступает за мир в регионе и готова к тому, чтобы стать посредником между Россией и Украиной. Об этом 29 ноября заявил журналистам в самолете турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь на родину после визита в Туркмению, его слова приводит телеканал NTV.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы за мир в регионе… Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным», — сказал он.

Помимо того, Эрдоган добавил, что турецкие власти хотели бы принимать участие в решении этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который 27 ноября прибыл в Ашхабад, наградили государственной наградой Туркмении.