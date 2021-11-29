Омск, 29 ноября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Омская область по показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией вышла на плато. Однако режим повышенной готовности продлён до 31 декабря. Об этом 29 ноября заявил губернатор региона Александр Бурков.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, по словам Буркова, введённые в начале ноября оперативным штабом ограничения «показали свою эффективность». Выросли темпы вакцинации, снизилось количество госпитализаций.

«Нам нужно и дальше создавать зоны, свободные от ковида. Для этого в некоторых отраслях введена система QR-кодов», — подчеркнул глава региона.

В прививочной кампании приняли участие уже свыше 902 тысяч жителей Омской области. «По показателям вакцинации мы лидеры в Сибирском федеральном округе», — утверждает Бурков.

Он добавил, что полностью отказываться от ограничительных мер ещё рано. В связи с эти оперштаб принял ряд решений.

С 1 декабря пропуск служащих региональных и муниципальных органов власти на рабочие места будет осуществляться при наличии действительного QR-кода. Также можно будет предъявить справку о прохождении вакцинации, справку о перенесённой за последние 12 месяцев коронавирусной инфекции, отрицательный ПЦП-тест.

С 1 декабря разрешается работа общепита в ночное время. При этом пропуск в заведения общепита осуществляется по QR-кодам.

Предложенную Роспотребнадзором систему QR-кодов в общественном транспорте решено не вводить.

С 1 по 15 декабря решено приостановить деятельность развлекательных центров и детских игровых комнат в торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области за весь период пандемии подтверждено 113 989 случаев заражения коронавирусом.