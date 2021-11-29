Ташкент, 29 ноября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Узбекистане с 2016 года и по сегодняшний день за финансирование терроризма осуждены 60 мужчин и две женщины, сообщает Газета. уз со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Суд

«Среди осуждённых 18 человек в возрасте 18−30 лет (29%), 43 — в возрасте 31−60 лет (69,4%), один человек — старше 60 лет (1,6%)», — говорится в публикации.

Отмечается, что из общего количества осуждённых 41 гражданин (66,1%) совершил преступление путём предоставления или перевода денежных средств на счета террористических организаций, их представителей или связанных с ними лиц.

«Остальные осуждённые (33,9%) покрывали их финансовые расходы», — говорится в публикации.

Журналисты издания также приводят данные о количестве осуждённых за участие в экстремистских организациях.

«За четыре года и первые шесть месяцев 2021 года по статье 244−2 Уголовного кодекса (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) осуждены девять человек», — говорится в сообщении.