Самара, , 15:27 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ветер cjohnson7 from Rochester, Minnesota

Сообщается, что ночью и днем 30 ноября в регионе ожидается ветер до 22 метров в секунду.

Согласно данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по области ночью ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом. Температура воздуха в регионе может прогреться до +2°С, днем температура воздуха может подняться до +6°С. Местами гололедица.

1 декабря по области также ожидаются дожди, столбик термометра ночью может подняться до отметки +2°С. Днем воздух может прогреться до +4°С.

При усилении ветра спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.