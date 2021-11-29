Архангельск, , 15:24 — REGNUM В 2018 г. АО «Архангельский ЦБК» было признано потерпевшей стороной в резонансном деле telegram-блогера и политтехнолога из Екатеринбурга Александра Устинова, журналиста Ивана Бесценного и программиста Антона Старкова.

© Пресс-служба АЦБК

Эта группа лиц вымогала у представителя АЦБК деньги за удаление негативных публикаций в СМИ, к появлению которых сами имели прямое отношение: в тelegram-каналах размещался компромат, затем блогеры требовали деньги за его удаление.

Приговором Пресненского районного суда города Москвы от 26 ноября года Устинов, Бесценный и Старк признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «А, Б» ч. 3 ст. 163, ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «Б» ч.3 ст. 242 и ч. 5 ст.128.1 УК РФ. Им назначены наказания: лишение свободы сроком 14 лет, 12 лет и 10 лет соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права администрирования сайтов на 3 года.

Архангельский ЦБК считает это решение чрезвычайно важным, так как оно фактически стало прецедентным: теперь в числе прочих обстоятельств будет учитываться при рассмотрении аналогичных дел. Не всегда журналиста электронных СМИ или блогера можно было привлечь к административной или судебной ответственности — его эффективно защищает закон «О СМИ» и цеховая солидарность. Дело же «Устинова и компании» стало хрестоматийным — преступления блогеров свелись к информационному мошенничеству, вымогательству и шантажу.

Адвокат и управляющий партнёр Бюро «Толпегин и партнёры» Аркадий Толпегин, представлявший интересы потерпевших в процессе, так прокомментировал вынесение приговора:

«Цифровизация всех сфер нашей жизни, исчезновение любой монополии на распространение информации, в сочетании с простотой ее распространения, создали и новые угрозы. В основе этих рисков — отсутствие адекватной ответственности за недостоверность распространяемых сведений и сложность привлечения к ответственности. Безнаказанность всегда провоцирует на большее. И тогда приходит понимание возможности заработка легких денег, используя информационный шантаж, клевету, дискредитацию. Но мало кто отдаёт отчёт, насколько значительным может быть ущерб для жертв информационного насилия. На мой взгляд, приговор по этому резонансному делу разделил нашу реальность на «до» и «после», когда для инициаторов кибербуллинга прозвучал «последний звонок», явно обозначивший позицию государства и потерпевших в борьбе за своё доброе имя и репутацию».