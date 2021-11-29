АЦБК считает приговор уральскому telegram-блогеру судебным прецедентом
Архангельск, 29 ноября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В 2018 г. АО «Архангельский ЦБК» было признано потерпевшей стороной в резонансном деле telegram-блогера и политтехнолога из Екатеринбурга Александра Устинова, журналиста Ивана Бесценного и программиста Антона Старкова.
Эта группа лиц вымогала у представителя АЦБК деньги за удаление негативных публикаций в СМИ, к появлению которых сами имели прямое отношение: в тelegram-каналах размещался компромат, затем блогеры требовали деньги за его удаление.
Приговором Пресненского районного суда города Москвы от 26 ноября года Устинов, Бесценный и Старк признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «А, Б» ч. 3 ст. 163, ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «Б» ч.3 ст. 242 и ч. 5 ст.128.1 УК РФ. Им назначены наказания: лишение свободы сроком 14 лет, 12 лет и 10 лет соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права администрирования сайтов на 3 года.
Архангельский ЦБК считает это решение чрезвычайно важным, так как оно фактически стало прецедентным: теперь в числе прочих обстоятельств будет учитываться при рассмотрении аналогичных дел. Не всегда журналиста электронных СМИ или блогера можно было привлечь к административной или судебной ответственности — его эффективно защищает закон «О СМИ» и цеховая солидарность. Дело же «Устинова и компании» стало хрестоматийным — преступления блогеров свелись к информационному мошенничеству, вымогательству и шантажу.
Адвокат и управляющий партнёр Бюро «Толпегин и партнёры» Аркадий Толпегин, представлявший интересы потерпевших в процессе, так прокомментировал вынесение приговора: