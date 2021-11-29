Таллин, , 15:24 — REGNUM По состоянию на конец ноября 2021 года в Эстонии было совершено более 3 000 преступлений, связанных с насилием со стороны близкого человека или родственника. Об этом сообщило местное издание Pealinn.

Насилие Feans

Отмечается, что за сутки в полицию поступает около 20 звонков о домашнем насилии. Каждый третий звонок — от жителей столицы Эстонии.

Как сообщила старший чиновник по охране правопорядка Пыхьяской префектуры полиции Кристель-Лийз Каунисмаа. 3 000 звонков — это вершина айсберга, ситуация намного серьезнее: «К сожалению, довольно часто об историях с домашним насилием сообщают уже после того, как случилась трагедия».

Председатель правления Ляэне-Таллинской центральной больницы Аркадий Попов считает важным публично говорить о проблеме домашнего насилия в Эстонии, но не видит в этом большой пользы: «Мы должны говорить об этом постоянно, но я видел, что люди не меняются только из-за того, что кто-то подписал петицию, когда кто-то обращает на это внимание, или когда общество лучше информировано. К сожалению, этого недостаточно».

По словам психолога Юлле Кальвик, многие причины проявлений насилия идут из детства и усугубляются алкоголем или наркотиками.

По состоянию на конец октября 2021 года в Таллинский центр поддержки женщин и Таллинский женский кризисный центр обратились 660 женщин. Все больше женщин обращаются туда не из-за физического, а психологического насилия.