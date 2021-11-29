Минск, 29 ноября 2021, 15:23 — REGNUM «Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником — Российской Федерацией», — заявил 29 ноября сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
По его словам, целью военных учений станет отработка защиты южных границ. Белорусская армия запланировала комплекс соответствующих мероприятий на среднесрочную перспективу.
Читайте в новостях: Минобороны Белоруссии: страны НАТО наращивают войска у наших границ
Хренин заявил также, сообщает официальное информагентство БелТ», что в 2022 году Белоруссия и Россия не планируют проводить масштабные учения — такие как «Запад» или «Щит Союза».