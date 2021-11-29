Минск, 29 ноября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. «Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником — Российской Федерацией», — заявил 29 ноября сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

President.gov.by Виктор Хренин

По его словам, целью военных учений станет отработка защиты южных границ. Белорусская армия запланировала комплекс соответствующих мероприятий на среднесрочную перспективу.

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Хренин заявил также, сообщает официальное информагентство БелТ», что в 2022 году Белоруссия и Россия не планируют проводить масштабные учения — такие как «Запад» или «Щит Союза».