Москва, 29 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Туроператорский бизнес находится в нестабильной ситуации уже в течение двух лет. Об этом 29 ноября заявила руководитель туроператорской компании «Килиманджаро» Марина Каткова на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Туроператорский бизнес находится в нестабильной ситуации уже в течение двух лет. Ситуация сегодняшняя — она, понятно, что динамичная и что рынок реагирует. Если мы будем говорить о туроператорах, то их отношение к ситуации сдержанное. Внимательно читаем и слушаем вирусологов, внимательно следим за ситуацией», — заявила Каткова.В настоящее время закрыли для сообщения восемь стран Южной Африки, отметила она.

«Мы говорим о ситуации туристической Южной Африки, включая ЮАР, Намибию, Замбию, Зимбабве, Мадагаскар… Мадагаскар, надо сказать, закрыт до сих пор для туристов, поэтому там туристов совершенно нет не только российских, но и иностранных», — указала она.

«Что же говорить о Южной Африки (не ЮАР, а другого юга Африки), то это очень маленький сегмент рынка, на него приходится всего одна десятая туристов», — отметила она.

На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.