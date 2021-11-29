Таллин, , 15:21 — REGNUM

Дружественная скамейка в Иерусалиме Хетти Герц © ИА REGNUM

Решение администрации торговых центров Эстонии закрыть зоны отдыха на период ковид-эпидемии создало проблемы для большой категории людей. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETVв своем репортаже.

В начале пандемии коронавируса предприятия розничной торговли договорились убрать скамейки из торговых центров, чтобы воспрепятствовать скоплению на них молодежи. Однако жертвами такого ограничения стали пожилые люди, люди с ослабленным здоровьем и инвалиды, а также семьи с детьми.

«Даже в самое сложное время корона-кризиса не следует допускать, чтобы хоть один человек чувствовал себя брошенным, отвергнутым», — считает жительница Тарту Реэт Вяэри.

В столичном торговом центре Kristiine в начале эпидемии коронавируса скамейки убрали, но недовольство пожилых клиентов было настолько сильным, что их принесли обратно.

«Основная причина в том, что люди хотят иногда присесть и отдохнуть, поставить на что-то сумки, выйдя из магазина, потому что центры большие и расстояния здесь довольно длинные», — пояснил руководитель торгового центра Кристьян Маароос.

По словам архитектора Андро Мянда, нехватка скамеек стала проблемой не только в торговых центрах, но и в других видах публичного пространства в подавляющем большинстве местных самоуправлений в Эстонии. При этом в городе остаются большие пространства, где нет ни одной скамейки и, соответственно, возможности передохнуть.