Москва, , 15:30 — REGNUM Не власти России, а жители Украины свергнут Владимира Зеленского с поста президента. Об этом 29 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, России в этом процессе участвовать не стоит. Все произойдет естественным путем и без участия Москвы.

«Зачем России свергать Зеленского, если его свергнут свои же граждане. Рейтинг Зеленского опустился до беспрецедентно низкого уровня. Его сама Украина поднимет на вилы, и нам в этом процессе участвовать не нужно», — сказал эксперт.