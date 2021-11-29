Москва, 29 ноября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Вообще в последние годы уход с рынка 30−40 кредитных организаций (КО) в год в России, в основном мелких, является скорее нормой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Так, в 2020 г. по разным причинам прекратили свою деятельность 38 банков, в январе-октябре 2021 г. — 34 КО. Поэтому прогноз, что к октябрю 2022 г. число банков в стране станет еще почти на 30 меньше, выглядит вполне правдоподобным.

Позиции небольших банков во многом подорвала пандемия. На опасениях полноценного банковского кризиса люди стали массово выводить средства из банков, и это сильнее ударило именно по небольшим кредиторам, которые считаются менее надежными.

В последствие, когда оказалось, что банковский кризис так и не случился, приток денег в небольшие банки почти не возобновился.

Отчасти это произошло и из-за того, что небольшие банки, в виду ограниченности ресурсов, не могли в нужной степени инвестировать в цифровизацию бизнеса и стали еще больше проигрывать в конкурентоспособности крупным игрокам.

Данные тенденции, вероятно, продолжат действовать в ближайшие кварталы, а усугубить их может ожидаемое увеличение просрочки по кредитам на фоне замедления темпов роста кредитования в стране.

Это заставит банки вновь начать наращивать объемы резервирования, и небольшие банки, которые, как правило, имеют невысокий запас капитала, выглядят особенно уязвимыми.

Но в целом каких-то сильных потрясений в секторе ждать не стоит. Суммарный запас капитала российских банков, по данным ЦБРФ, составляет 6,2 трлн руб. (около 10% объема кредитного портфеля), и они должны справиться с потенциальными сложностями», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», 29 кредитных организаций могут прекратить работу к октябрю 2022 года.

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