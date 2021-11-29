Ярославль, 29 ноября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Ярославле не обнаружено масляных пятен на Волге между двумя мостами. Об этом сообщает департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Ледостав на Волге

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Волге в черте города очевидцы сняли масляные пятна. Результаты проверки показали, что вода поменяла цвет в результате формирования льда.

«В процессе формирования ледового покрова ввиду наличия естественной окраски волжской воды, в сочетании с белым снегом, под действием водно-ветрового перемешивания возникает специфическая форма и окраска снежных разводов, напоминающая водно-масляную эмульсию», — заявил председатель комитета государственного экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

Сейчас данные проверки направлены в Росприроднадзор.