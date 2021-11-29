29 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Владимир Станулевич, , 17:00 — REGNUM Летом 2018 года по приглашению Архангельской митрополии, фонда сохранения исторического наследия «Император» и благотворительного фонда Владимира Крупчака в Антониево-Сийском монастыре работали антропологи Института археологии РАН. Одной из причин приглашения стало приближающееся 500-летие обители, а одним из объектов изучения — хранимые в подвале Благовещенской церкви останки из многих безвестных исторических захоронений, обнаруженных во время земляных работ после возвращения монастыря Церкви. Наместник монастыря игумен Варлаам (Дульский) готовился захоронить останки, но для исторической памяти было полезно перед этим изучить их.

Какая кость кому принадлежит Останки найденный при проведении земляных работ в Антониево-Сийском монастыре, Архангельская область Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Один из исследуемых скелетов имел следы удивительной истории. Человек был весь переломан, травма была сложная, о чем свидетельствовали зажившие одиночные переломы трех ребер слева и двух ребер справа, и затронула даже позвоночник. У него также имелся сложный осколочный перелом со смещением левой плечевой кости, которая в результате заживания стала значительно короче правой, в результате чего нагрузка перераспределилась на правую сторону тела, что стало заметно по износу локтевого сустава правой руки. Удар шел откуда-то сверху и справа, вероятно на человека упало сверху бревно. Монастырские заботились о своих травмированных собратьях, чему свидетельство этот мужской скелет. Человека выходили после очень сложной травмы, в результате которой он чуть не погиб, и он продолжил активную жизнь.

Антропологи изучили останки 53 человек, хотя, возможно, они принадлежали большему числу людей. Разрозненные костяки приходилось раскладывать как какой-то конструктор. Во всех останках наиболее широко распространенная часть — это правая бедренная кость. Чаще всего встречались останки в возрастном интервале 20−40 лет, женских скелетов оказалось менее 3%, были обнаружены кости двух детей до 4-х лет.

Лицом к лицу. Останки найденные при проведении земляных работ в Антониево-Сийском монастыре, Архангельская область Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Основные повреждения, судя по костям, — травматические, переломы и дегенеративно-дистрофические возрастные изменения. То есть люди жили долго и физически работали много. Часто встречались следы артрозов на позвоночном столбе и бедренных коленных суставах — до полного истирания хрящевых поверхностей и лощения поверхности сустава бедренной кости. По мнению антропологов, часто такие изменения связаны не только с возрастом, но и с большой физической работой, которую делали люди, а также функциональной нагрузкой, когда человек проводит много времени на коленях в молитве.

Татьяна Шведчикова, антрополог Института археологии РАН, за работой в Антониево-Сийском монастыре Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Вторая группа патологий представлена травмами, среди которых большинство — переломы нижних и верхних конечностей, сильные переломы бедренных костей, переломы шейки бедра, двойные переломы большеберцовой и малоберцовой кости. Переломы рук приходятся на плечи, локти, что может быть связано с профессиональной деятельностью погребенных.

Архангельская митрополия готовит торжественное погребение этих останков, принадлежащих людям, внесшим большой вклад в создание и развитие Антониево-Сийского монастыря.