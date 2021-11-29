Нур-Султан, , 15:15 — REGNUM Один из лидеров сборной Казахстана по биатлону Роман Еремин сменил гражданство. Спортсмен переехал в Россию. Ранее в Сети появилась информация относительно того, что биатлонист покинул Казахстан и в данное время выступает на одном из российских стартов. Об этом сообщает Abai.kz.

«Да, все верно. Я переехал в Новосибирск и сменил гражданство. В Казахстане закончил карьеру, уехал работать. И уже в Новосибирске у меня появилась возможность выступать за область на соревнованиях. Я люблю этот спорт. И хочу быть уверенным, что сделал все для реализации себя. Так что тренируюсь и выступаю на Кубке России», — сказал Еремин.

Еремин был одним из лидеров среди биатлонистов Казахстана. Он становился призером юниорского чемпионата Европы, также брал бронзу на Универсиаде-2017, которая состоялась в Алма-Ате. Представлял страну на Олимпийских играх в 2018 году и на Кубке мира по биатлону. В последние два сезона он входил в число 30 самых быстрейших биатлонистов мира.