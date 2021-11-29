Тбилиси, 29 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Жители Грузии, которых бывший президент страны Михаил Саакашвили встретил до своего ареста в Тбилиси, были угрюмыми и почти не улыбались. Об этом 29 ноября он заявил на заседании в Тбилисском городском суде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Экс-президент обратился к грузинскому народу с вопросом: не скучают ли он по развитию, чувству гордости за родину и «празднику победы».

«Если вы соскучились по всему этому, тогда нам нужно всем вместе покончить с тем, что происходит сейчас», — призвал Саакашвили.

Ранее он заявил, что не признаёт судебную систему, сложившуюся в Грузии, и обвинения, которые ему предъявили. Экс-президент пробыл на заседании около двух часов и покинул зал, заявил, что врачи ему не рекомендовали дольше участвовать в заседании.

Напомним, сегодня в Тбилиси рассматривают дело жёстком разгоне протестующих в ноябре 2007 года. Основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» во время судебного заседания проводит протестный митинг возле здания суда. В ходе акции были задержаны 15 человек за нарушение порядка.