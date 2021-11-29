Москва, 29 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Под конец прошлой недели (26 ноября) нефтяной рынок пережил в прямом смысле «чёрную пятницу», одну из самых «кровавых» для стоимости нефти марки Brent, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя слова вице-премьера Александра Новака.

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«За торговый день цена рухнула на целых 11,6%, опустившись до уровня конца августа текущего года — до $71,63 за баррель, а цена WTI рухнула еще сильнее — на 12,8%, до $68,05 за баррель.

При этом мировые фондовые рынки также закрылись падением. Больше всего пострадали акции отелей, авиакомпаний, круизов и всевозможных офлайн-развлечений.

Влияние коронавируса на всю мировую экономику очевидно. Весь мир ожидает вердикт ВОЗ об опасности нового штамма «Омикрон».

Если опасения экспертов подтвердятся и вирус действительно будет опаснее предшествующих штаммов, то общеэкономическая ситуация в мире будет испытывать серьезное давление на фоне уже имеющейся высокой инфляции в США и более ужесточенного сворачивания мониторного стимулирования со стороны ФРС.

Как российский рубль, так и в целом экономика России подвергнутся серьезному удару в случае, если вирусу удастся распространиться.

Страны вновь начнут вводить локдауны, что, безусловно, негативно скажется на стоимости нефти, которая напрямую влияет на положение национальной валюты.

26 ноября рубль начал испытывать слабость по отношению к доллару и пробил вверх отметку в 75 руб. за доллар, однако сейчас российская валюта уже понемногу отыгрывает потери и торгуется по 74,96 руб. за доллар.

Если ситуация начнет выходить из-под контроля, то можно прогнозировать падение стоимости барреля нефти до $60−65. В свою очередь доллар по отношению к рублю может вырасти до 76−78 руб.», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Александр Новак заявил о том, что появление новых штаммов коронавируса, безусловно, влияет на рынки, но Россия в ближайшем будущем не планирует прибегать к каким-либо срочным мерам.

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