Нур-Султан, , 15:13 — REGNUM Жителя города Алма-Аты осудили за незаконное обналичивание денег, сообщает информационное агентство Stan. kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга.

По данным агентства, территориальный департамент по городу Алма-Аты завершил досудебное расследование в отношении мужчины, занимавшегося преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый в период с конца 2017 года по 2020 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных бухгалтерских документов через четыре подконтрольных компании на общую сумму более 2,6 млрд тенге.

Преступник осужден к 3,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на пять лет.