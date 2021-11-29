Москва, 29 ноября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Слухи о том, что администрация президента РФ якобы ведёт переговоры с рэп-исполнителем Моргенштерном о возвращении в Россию в обмен на «поддержку» властей в свете выборов в 2024 году, являются «уткой». Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Скриншот с YouTube Алишер Моргенштерн

«Нет. Это утка», — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Моргенштерн уехал из России после слов главы СК РФ Александра Бастрыкина с критикой музыканта.