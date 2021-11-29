Нур-Султан, , 15:11 — REGNUM Фильм «Мукагали» известного режиссера Болата Калымбетова получил специальный приз экуменического жюри на 25-ом Таллиннском кинофестивале «Темные ночи» (PÖFF), передает «Казахфильм».

Об этом организаторы фестиваля объявили во время церемонии закрытия м в Концертном зале «Эстония».

"Поэтический язык и визуальное богатство фильма позволяют перевести самые чувствительные темы на язык человеческой души. Фильм открывает дверь для восхваления настоящих духовных ценностей», — прокомментировали члены экуменического жюри, в состав которого вошли представители религиозных организаций Эстонии.

Напомним, кинокартина, посвящённая 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, и снятая киностудией «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, рассказывает о последних годах его жизни.

Сценарий фильма написан известным казахстанским писателем Жусипбеком Коргасбеком совместно с режиссером Булатом Калымбетовым и Газизом Насыровым. В прокат фильм вышел 21 октября текущего года.