Уфа, , 15:13 — REGNUM Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения, в результате чего два подростка получили тяжелые травмы в Башкирии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

ДТП Mytaganrog.com

По версии следствия, поздно вечером в мае текущего года в Белокатайском районе автомобиль «ВАЗ-21 099», за рулем которого находился 31-летний фигурант уголовного дела, проезжая 13 километр автотрассы «Новомуслюмово — Карлыханово» с выключенными фарами, выехал на встречную полосу, а затем на обочину, где наехал на двух подростков 13-и и 14-и лет.

В материалах дела указано, что обвиняемый не имел водительского удостоверения и находился за рулем автотранспортного средства в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«После содеянного, обвиняемый не принял мер к оказанию пострадавшим первой помощи, не сообщил о ДТП в правоохранительные органы и скрылся. Находившиеся вместе с потерпевшими трое сверстников сами оказали помощь пострадавшим и вызвали медицинских сотрудников. В результате ДТП несовершеннолетним был причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Свою вину фигурант уголовного дела признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.