Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Блогер Юрий Хованский написал открытое письмо к «людям, которым небезразлична» его судьба. Обращение Хованского доступно на блог-платформе Telegraph с 29 ноября.

Блогер Юрий Хованский Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В письме Хованский обвиняет следствие в использовании показаний «подставных свидетелей», которые «перенесли» исполнение песни про Норд-Ост в 2018 год. «…вся страна знает, что ту песню я спел в 2012 году, следствие отказывается принимать доказательства этого, потому что понимает, что меня придётся отпустить, а они не могут этого допустить», — считает Хованский.

Блогер в письме утверждает, что следователь по его делу пришёл к нему и «выдвинул условия», не уведомив адвоката и пообещав в качестве меры наказания штраф. Хованский отказался от их выполнения и признания «в том, чего не совершал» — после этого следователь якобы начал угрожать Хованскому и его возлюбленной. «Мне страшно, и я не знаю, что делать. Я и раньше боялся в СИЗО, но никогда ещё мне не приходилось бояться за близких по ту сторону забора. Я прошу, нет, я умоляю — помогите мне. Ведь закон должен соблюдаться даже в отношении тех, кто вам не нравится», — просит блогер.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года Юрия Хованского обвинили в оправдании терроризма за исполнение песни про теракт на Дубровке 2002 года. Блогер находится в СИЗО — арест ему продлили до 8 января 2022 года.

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