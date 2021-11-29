Липецк, 29 ноября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Липецкой области компания «Ильпеа-сар» с привлечением займа Фонда развития промышленности запустит новую роботизированную линию на производстве, которое находится в селе Сенцово Липецкого района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, предприятие будет выпускать сливные гофрированные шланги для стиральных машин.

Липецкаяобласть.рф В Липецкой области компания «Ильпеа-сар» с привлечением займа Фонда развития промышленности запустит новую роботизированную линию на производстве в селе Сенцово

Мощность производства превысит 2,8 млн штук в год, из которых 1,1 млн будет поставляться на завод бытовой техники «Индезит» в Липецке. Предприятию одобрены займы по флагманской программе Фонда развития промышленности «Проекты развития». Общий бюджет проекта составляет 203,7 млн рублей, из которых 70 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 30 млн рублей — в виде займа от Фонда развития промышленности Липецкой области.

«Липецкая область заинтересована в развитии международных взаимоотношений, — отметил глава региона Игорь Артамонов. — Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона».

В 2019 году «Ильпеа-Сар» запустило в Сенцово производство уплотнителей для белой техники. Industrie Ilpea s.p.a. — транснациональная корпорация, имеющая 34 производственных отделения на пяти континентах, мировой лидер по производству продукции для бытовой электротехники, автомобилей и строительной индустрии.