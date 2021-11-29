Белград, 29 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Комитет парламента Сербии по конституционным и законодательным вопросам сформулировал вопрос для референдума по внесению изменений в основной закон страны. Об этом 29 ноября сообщили сербские СМИ.

Bestalex Парламент Сербии. Белград

Вопрос, который будет задан на референдуме 16 января, звучит следующим образом: «Выступаете ли вы за утверждение акта об изменении конституции Республики Сербии?». Гражданам предложат на выбор ответы «Да» и «Нет», передает телеканал РТС.

Предложенный вариант вопроса должна утвердить Республиканская выборная комиссия.

Напомним, что ранее парламент Сербии принял ряд дополнений к конституции Сербии, которые касаются судебной системы и порядка выборов судей.