Москва, , 15:05 — REGNUM Ubisoft подвела итоги седьмого сезона Russian Major League — масштабного киберспортивного турнира по тактическому шутеру Rainbow Six Siege. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Rainbow Six Siege Иван Шилов © ИА REGNUM

Победу на турнире одержала команда HellRaisers, получившая за первое место приз в размере 500 тыс. рублей. Обладателем второго места и приза в 250 тыс. рублей стал коллектив Team Empire.

Напомним, что в турнирах Russian Major League участвуют киберспортивные команды из России и стран СНГ. Седьмой сезон соревнования проходил в пять этапов.

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