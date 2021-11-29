Москва, 29 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Ubisoft подвела итоги седьмого сезона Russian Major League — масштабного киберспортивного турнира по тактическому шутеру Rainbow Six Siege. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Rainbow Six Siege

Победу на турнире одержала команда HellRaisers, получившая за первое место приз в размере 500 тыс. рублей. Обладателем второго места и приза в 250 тыс. рублей стал коллектив Team Empire.

Напомним, что в турнирах Russian Major League участвуют киберспортивные команды из России и стран СНГ. Седьмой сезон соревнования проходил в пять этапов.