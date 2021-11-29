Киев, 29 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. К дополнительным ограничительным мерам карантинного характера должны быть готовы украинские граждане, которые будут прибывать на родину из некоторых стран Африки. Об этом 29 ноября говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

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Уточняется, что на фоне распространения новой разновидности коронавируса МИД страны рекомендует жителям Украины воздержатся от поездок в ЮАР, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

«Украинцы, которые находятся на территории этих стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, <…> быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям после прибытия на Украину», — говорится в сообщении.

Также во внешнеполитическом украинском ведомстве рекомендовали следить за сообщениями авиаперевозчиков из-за возможных изменений рейсов и введения новых, связанных с пандемией мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине было выявлено 5804 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.