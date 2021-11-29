Таллин, 29 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Российская актриса Юлия Ауг дебютирует на театральной сцене Эстонии в качестве постановщика спектакля на сцене экспериментального театра Vaba Lava.Об этом сообщил эстонский порталerr.ee.

Холокост. Германия

Постановка «Мама, а наша кошка точно еврей?« расскажет о Холокосте в этой стране и основана на биографиях местных евреев.

«Я почти все лето встречалась с людьми, разговаривала с ними, работала в архиве, в архивах Еврейского музея. Далеко не все истории вошли в этот спектакль, потому что иначе, вы знаете, это нужно было бы сделать сериал в несколько вечеров», — сообщила актриса.

Ауг напомнила исторический факт: Эстония первой среди оккупированных нацистской Германией республик к концу 1941 года была объявлена полностью освобожденной от еврейского населения. «Но внутри всего этого есть настоящие, реальные живые человеческие судьбы. И иногда это страшно, а иногда это дает возможность восхищаться и любить человеческий род», — добавила режиссер-постановщик.

По словам Ауг, этот спектакль не только об истории Холокоста, но в какой-то степени и о сегодняшнем дне, и о неизменной человеческой природе: «Я понимаю, что я не получу ответ, но задавать эти вопросы надо, необходимо. Что же в нас, в человеке, в каждом из нас, что за механизм такой есть, который вдруг тебе внутри себя позволяет относиться плохо к человеку просто потому, что он отличается от тебя».

Премьера спектакля Юлии Ауг на сцене Vaba Lava состоится в середине декабря 2021 года. Спектакль будет идти на эстонском языке с русскими титрами. В планах Ауг еще два режиссерских театральных проекта в Эстонии: в Русском и Эстонском драматическом театрах.

Юлия Ауг — 51-летняя российская актриса с эстонскими корнями, родилась в Санкт-Петербурге, выросла в Нарве.