Москва, 29 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Несмотря на ожидаемую рекордную прибыль банковского сектора в 2021 году в размере 2,5 трлн рублей, не все банки в России чувствуют себя стабильно и уверенно, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

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«Рост процентных ставок вслед за увеличением ключевой ставки затрудняет для малых и средних банков вопрос фондирования и размещения привлеченных денежных средств.

Последнее также связано с тем, что они кредитуют предприятия малого и среднего бизнеса, многие из которых испытывают сложности из-за пандемии коронавируса и поэтому вынуждены отказываться от кредитов в целом, а по растущим процентным ставкам особенно.

Поэтому существует вероятность того, что не все российские банки смогут оперативно приспособиться к меняющимся условиям и вынуждены будут закрыться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России к октябрю 2022 года могут закрыться почти 30 банков из-за снижения прибыли.

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