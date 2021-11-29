Архангельск, , 15:04 — REGNUM В Архангельской области до 2025 года газифицируют 45 тысяч квартир и 83 промышленных и коммунально-бытовых предприятия в 86 населенных пунктах Вилегодского, Вельского, Холмогорского, Приморского районов, городах Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, Няндома, Сольвычегодск, Котлас, Коряжма, поселках Савинский и Кулой. Об этом ИА REGNUM заявил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Поташев.

Газовая конфорка Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Всего ПАО «Газпром» за 5 лет вложит в газификацию Архангельской области 3,8 млрд рублей.

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По его словам, будет предоставлена возможность газификации 24 котельным и крупным промышленным потребителям, таким как Архангельский ЦБК, Савинский цементный завод, Северодвинская ТЭЦ-1.

Уже завершается строительство пяти объектов газификации в Плесецком, Приморском районах, г. Новодвинске, в том числе перевооружение газораспределительной станции в г. Котласе, продолжается строительство еще трёх и проектирование девяти объектов газификации, уточнил министр.