Москва, , 15:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении многодетных семей, которые продали жилье для покупки и улучшения жилищных условий, от уплаты налога на доходы физических лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, норма коснется доходов от продажи квартир, которые получены с 1 января 2021 года.

Льготу могут получить родители (усыновители), у которых есть несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 24 лет, если они обучаются очно или дети при определенных условиях.

Новое жилье должны купить либо в год продажи старого, либо не позднее 30 апреля 2022 года. Вместе с тем никто из членов семьи на момент продажи не должен обладать другим жильем, площадь которого более 50% площади приобретенного.

В настоящее время доходы от продажи имущества, находящегося в собственности более пяти лет (в отдельных случаях — более трех лет), полностью освобождаются от уплаты НДФЛ вне зависимости от его стоимости и количества объектов имущества, от продажи которых налогоплательщик получил доходы.

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