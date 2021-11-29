Москва, 29 ноября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении многодетных семей, которые продали жилье для покупки и улучшения жилищных условий, от уплаты налога на доходы физических лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Согласно документу, норма коснется доходов от продажи квартир, которые получены с 1 января 2021 года.

Льготу могут получить родители (усыновители), у которых есть несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 24 лет, если они обучаются очно или дети при определенных условиях.

Новое жилье должны купить либо в год продажи старого, либо не позднее 30 апреля 2022 года. Вместе с тем никто из членов семьи на момент продажи не должен обладать другим жильем, площадь которого более 50% площади приобретенного.

В настоящее время доходы от продажи имущества, находящегося в собственности более пяти лет (в отдельных случаях — более трех лет), полностью освобождаются от уплаты НДФЛ вне зависимости от его стоимости и количества объектов имущества, от продажи которых налогоплательщик получил доходы.

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