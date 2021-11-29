Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга 1 декабря депутаты рассмотрят кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в регионе. Эта должность стала вакантной после избрания прежнего омбудсмена Александра Шишлова депутатом городского парламента от партии «Яблоко» в сентябре 2021 года.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Этот важный пост не должен оставаться незанятым в течение долгого времени. Институт Уполномоченного — важнейший инструмент обратной связи между властью и обществом, контроля над соблюдением гражданских прав. В среду депутаты выслушают кандидатов и отдадут свои голоса самому достойному», — заявил председатель Законодательного собрания Александр Бельский, слова которого приводит пресс-служба.

Депутаты рассмотрят девять кандидатур на эту должность. В их числе президент благотворительного фонда «Азбука надежды», бывший детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова, общественный деятель Александр Бойченко, педагог ГБОУ № 469 Сергей Иванов, глава местной администрации муниципального образования муниципального округа Семеновский Сергей Лаптев. Также кандидатами на должность уполномоченного являются председатель Благотворительного фонда «С любовью в сердце» Павел Любимов, экс-депутат Заксобрания Надежда Тихонова, ее бывшая коллега по парламенту, пенсионерка Ольга Ходунова, председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Не всё равно», руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Ольга Штанникова.

Напомним, о решении депутатов Законодательного собрания станет известно в среду в ходе проведения пленарного заседания.

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