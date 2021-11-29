Омск, , 15:03 — REGNUM В Омске должностные лица казенного учреждения и регионального минстроя подозреваются в халатности. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в областном следственном управлении СКР.

Уголовный кодекс РФ Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

Уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность») возбуждено по материалам прокурорской проверки. Фигурантами стали должностные лица министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, а также КУОО «Омскоблстройзаказчик».

По версии следствия, в 2019 — 2021 годах неустановленные должностные лица в нарушение условий госконтрактов по нацпроектам «Демография» и «Образование» допустили срыв сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию пяти школ и четырёх детсадов в Омске и Омской области. В результате объекты до сих пор не построены.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

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