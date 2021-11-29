Омск, 29 ноября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Омске должностные лица казенного учреждения и регионального минстроя подозреваются в халатности. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в областном следственном управлении СКР.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

Уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность») возбуждено по материалам прокурорской проверки. Фигурантами стали должностные лица министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, а также КУОО «Омскоблстройзаказчик».

По версии следствия, в 2019 — 2021 годах неустановленные должностные лица в нарушение условий госконтрактов по нацпроектам «Демография» и «Образование» допустили срыв сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию пяти школ и четырёх детсадов в Омске и Омской области. В результате объекты до сих пор не построены.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

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