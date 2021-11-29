Женева, Швейцария, 29 ноября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Пандемию коронавируса не получится победить, если не будет преодолён кризис с вакцинами. Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил 29 ноября на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Who.int Тедрос Аданом Гебрейесус

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Глава ВОЗ обратил внимание на проблему с неравным доступом к вакцинами от COVID-19 в мире. Так, около 8 млрд доз вакцины уже применено, но более 80% таких препаратов ушло в страны Группы двадцати (G20), тогда как беднейшие страны получили только 0,6% доз.

«Мы не сможем покончить с этой пандемией, если не разрешим вакцинный кризис», — подчеркнул Гебрейесус.

Вакцинное неравенство обеспечивает коронавирусу возможности «для распространения и эволюции», которую человечество не способно «предсказать или предотвратить», заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВОЗ предупредила о высокой вероятности распространения в мире штамма коронавируса «Омикрон».

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