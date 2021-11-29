Москва, 29 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Мультипликатор Константин Романенко, работавший над мультфильмом о коте Леопольде, скончался в возрасте 72 лет. Это подтвердила супруга мультипликатора Ксения, сообщают 29 ноября «Известия».

Цитата из м/ф «Приключения кота Леопольда». реж Анатолий Резников. 1975. СССР Кот Леопольд

Романенко умер 18 ноября из-за разрыва аневризмы в мозге. В это время мультипликатор находился на даче вместе с сыном. Внезапно ему стало плохо, затем наступила смерть.

По словам супруги, Романенко очень любил своих персонажей, он мог вдохнуть в них жизнь.

«Костя подарил свои движения знаменитому коту», — сказала Ксения Романенко.

В числе других мультфильмов, над которыми работал Романенко, «Двенадцатая ночь», «Северная сказка», «Филипок», «Бюро находок».

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