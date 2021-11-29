Киев, 29 ноября 2021, 14:58 — REGNUM Команда украинского киберспортивного клуба NAVI стала чемпионом турнира BLAST Premier: Fall Finals 2021 по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Об этом сообщается 29 ноября на официальном сайте организации.
В финале NAVI обыграли Team Vitality со счётом 2:1. За победу команда получила $225 тыс. и 4 тыс. очков BLAST Premier.
Ранее в этом году NAVI стали победителями международного турнираPGL Major Stockholm. Коллектив украинского клуба стал единственной командой состязания, не проигравшей ни одной карты.
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