Москва, , 15:03 — REGNUM Украина может напасть на ДНР и ЛНР. Об этом 29 ноября заявил депутат Госдумы Александр Бородай («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, таким образом Киев может попытаться переместить вектор общественного внимания с внутренних проблем на внешние.

«На самом деле на Украине тяжелейший внутренний политический кризис. И Украина пытается избавиться от внутренних проблем, начав войну в Донбассе», — сказал Бородай.

В подтверждение этого, он привел тот факт, что Украина наращивает группировку войск на линии разграничением с ДНР и ЛНР, а также все чаще производит обстрел территории народных республик.

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