Москва, 29 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Запад пытается выставить Россию причиной собственных проблем, чтобы списать вину с самого себя. Об этом 29 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

Следуя примеру Запада, аналогичную модель поведения, выбрала для себя и Украина. Киев также начинает заявлять об угрозе со стороны России, как только внутри страны начинаются внутренние проблемы и кризисы.

«Запад и Украина списывают на Россию все свои многочисленные внутренние и внешние проблем. Это удобный ход, когда можно отвлечь внимание избирателей, которые задают вопрос, почему плохо с тем, почему не решаются такие вопросы, все можно списать на Россию, на готовящуюся агрессию. И в условиях зимы на вопрос почему нет газа, почему растут тарифы, можно ответить: «Потому что Путин готовится напасть на Украину, поэтому терпите», — сказал Коротченко.