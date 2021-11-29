Тирасполь, 29 ноября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Темпы распространения коронавируса в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) сокращаются пятую неделю подряд. Об этом 29 ноября доложили главе республики Вадиму Красносельскому на заседании оперативного штаба, сообщает пресс-служба приднестровского лидера.

PavelD Приднестровье

Сообщается, что на прошлой неделе в сутки в среднем выявляли 266 человек в сутки, а неделей ранее этот показатель составлял — 290. В том числе снизились темпы распространения коронавируса среди детей.

Всего, по последним данным, в Приднестровье 3307 активных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в медучреждениях лечатся 1754 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ПМР за последние сутки выявили 108 случаев заражения коронавирусом. Скончались за этот период пять пациентов с COVID-19.