Южная Корея и страны Карибского бассейна обсудят вопросы сотрудничества
Сеул, 29 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. 1 декабря в Сеуле состоится одиннадцатая встреча высокопоставленных лиц Южной Кореи и стран Карибского бассейна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Kenny J Lee
Южная Корея
По их словам, участники встречи обсудят сотрудничество в ряде сфер, включая борьбу с изменением климата и инфекционными заболеваниями, а также цифровое сельское хозяйство.
В рамках мероприятия с речью выступят первый замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гон, генеральный секретарь Ассоциации карибских государств (АКГ) Родольфо Сабонге, а с докладами — генеральный секретарь Карибского сообщества Карла Барнетт и постоянный представитель Барбадоса при ООН Франсуа Джекман.