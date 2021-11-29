Сеул, 29 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. 1 декабря в Сеуле состоится одиннадцатая встреча высокопоставленных лиц Южной Кореи и стран Карибского бассейна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Kenny J Lee Южная Корея

По их словам, участники встречи обсудят сотрудничество в ряде сфер, включая борьбу с изменением климата и инфекционными заболеваниями, а также цифровое сельское хозяйство.

В рамках мероприятия с речью выступят первый замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гон, генеральный секретарь Ассоциации карибских государств (АКГ) Родольфо Сабонге, а с докладами — генеральный секретарь Карибского сообщества Карла Барнетт и постоянный представитель Барбадоса при ООН Франсуа Джекман.